Retornos da Av 29 de Março são fechados após furto de cabos

Dois retornos localizados na Avenida 29 de Março tiveram de ser fechados pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), após atos de vandalismo nos semáforos que controlam os fluxos de veículos. Na ação mais recente, foram furtados cerca de 300 metros de cabo, danificando completamente os controladores.

Um terceiro retorno está interditado devido um acidente no local que danificou o equipamento semafórico. Na ocasião, criminosos aproveitaram o fato para furtar a fiação desses equipamentos. Com isso, todos esses trechos precisaram ser bloqueados para garantir o ordenamento do fluxo de veículos com segurança viária, evitando, dessa forma, acidentes e preservando vidas.

De acordo com a prefeitura, equipes da Transalvador já estão efetuando os reparos de todos os equipamentos. Porém, como as destruições atingiram peças centrais dos semáforos, o conserto é de maior complexidade e requer a aquisição de novos itens, o que retarda ainda mais a recomposição. Por isso, ainda não é possível estimar uma previsão de funcionamento dos semáforos. Técnicos também analisam soluções alternativas para a mobilidade da via.

Opções de tráfego

Em toda extensão, a Avenida 29 de Março tem sete retornos, dos quais três no sentido Via Regional e os demais, no sentido Paralela. Os atos criminosos e o acidente afetaram semáforos de um retorno que leva à Via Regional e dois, à Paralela. Como alternativa, os condutores podem usar os outros retornos que continuam abertos à circulação de veículos.

