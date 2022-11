Reveladas as participações especiais que estarão no DVD de Thiago Aquino

Foto: Reprodução / Redes sociais

Thiago Aquino revelou na tarde desta quarta-feira (9) os nomes que estarão com ele na gravação do seu primeiro DVD. Intitulado de “Arrocha Meu Lugar é Aqui”, a gravação será feita no Farol da Barra, em Salvador.

Artistas nacionais como Ivete Sangalo, Paula Fernandes, Hungria, Gustavo Mioto, Leo Santana, João Gomes e Mari Fernandez farão parte do projeto musical.

Considerado o atual fenômeno do arrocha no país, Thiago Aquino é natural de Feira de Santana, na Bahia. Ainda nesta tarde, o feirense contou que puxará dois trios pipoca no carnaval 2023. Os desfiles serão feitos nos circuitos Dodô (Barra/Ondina) e Osmar (Campo Grande).

Leia mais sobre Entretenimento no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.