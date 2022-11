Revendedores de gás de cozinha denunciam desabastecimento

Foto: Reprodução

A Associação de Revendedores de Gás denunciou, nesta terça-feira (8), o desabastecimento de gás de cozinha em algumas cidades baianas. De acordo com informações divulgadas pelo g1 bahia e pela entidade, 60% das revendas em Salvador estão sem o produto.

Ainda segundo a associação, cerca de 500 revendas estão fechadas na capital baiana atualmente. Na região metropolitana, cidades já ficaram sem o produto desde o fim de semana. Em Feira de Santana, as revendedoras já relatam a falta de gás de cozinha desde a semana anterior.

Apesar da falta do produto em alguns municípios do estado, o pátio da Refinaria de Mataripe, localizada no município de São Francisco do Conde, está abastecido com o produto. Segundo o g1 Bahia, dezenas de caminhonetes com botijões vazios formam uma grande fila a espera do abastecimento.

Em nota, a empresa Acelen explicou que unidades da refinaria estão passando por manutenção programada ou reativação e por isso, foi necessário ajustar os prazos originalmente previstos para retomada de produção por questões de segurança do processo.

A empresa – que é responsável por operar a primeira refinaria do país e a primeira a ser privatizada, não deu um prazo para regularizar a situação. A Refinaria Landulpho Alves reponde, sozinha, por 14% de toda a capacidade de refino do Brasil. No fim de março, a unidade começou a produção de gás propano, usado na regulagem da pressão de saída nas embalagens de aerossol.

O produto é refinado a partir do Gás Natural Liquefeito (GNL). Quase todo o volume desse gás consumido no país é importado, sendo que os principais fornecedores para o Brasil são Argentina e Bolívia.

