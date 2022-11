Richarlisson fala sobre ex-namorada: ‘Deixei falando sozinha’

Foto: Reprodução/ Redes sociais

Richarlison está no time dos solteiros! O atleta do Tottenham e que vai defender a camisa da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022 revelou o motivo de chegar sem um romance ativo no Catar.

Em entrevista ao canal Ronaldo TV, no Youtube, o atacante disse que encerrou o namoro com a influenciadora digital Sandri Oliveira por causa de cobranças excessivas.

“Me tira do sério ser cobrado por uma coisa que você não fez. Eu tentei namorar e a menina ficava me cobrando, e eu tentava fazer as paradas tipo certa, e ela ficava me cobrando e eu não gostava de ser cobrado. E é isso. Deixei ela falando sozinha”, contou ele à apresentadora Isa Paglieri.

“Se eu tô errado, fico ali ouvindo. Mas se tô certo, esquece. Não gosto de injustiça”, completou ele.

Richarlisson deve estrear na Copa do Catar na próxima quinta-feira (24), quando o Brasil encara a Sérvia, às 16h, no estádio do Lusail Iconic.

