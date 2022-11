Rio Negrinho (SC) divulga concurso público com 102 vagas para todos os níveis de escolaridade

A Prefeitura de Rio Negrinho, no estado de Santa Catarina, está com inscrição abertas para concurso público que visa o preenchimento de 102 vagas para contrato imediato e também vaga para formação de cadastro reserva.

As vagas contemplam candidatos com nível fundamental, médio/magistério e superior.

Os salários da Prefeitura de Rio Negrinho – SC chegam a R$ 4,8 mil.

A banca responsável pelo concurso é o Instituto Tupy.

Vagas e salários Rio Negrinho – SC

A Prefeitura de Rio Negrinho – SC oferece 102 vagas distribuídas entre os seguintes cargos:

Nível fundamental

Cozinheira – 9 vagas;

Cozinheira (Volta Grande e Serro Azul) – 1 vaga;

Motorista – (Transporte Escolar) – 1 vaga;

Motorista – Transporte Escolar (Volta Grande) – 1 vaga.

Nível médio/magistério

Assessor de Docência – 20 vagas;

Assessor de Docência (Volta Grande e Serro Azul) – 6 vagas;

Secretário Educacional – 5 vagas;

Secretário Educacional (Volta Grande) – CR.

Nível superior

Assistente Social Escolar e Educacional – 1 vaga;

Especialista em Educação – 4 vagas;

Fonoaudiólogo – 1 vaga;

Monitor de Tecnologia da Informação – 2 vagas;

Nutricionista – 1 vaga;

Professor I – Nível 2 – Alfabetização (Volta Grande e Serro Azul) – 1 vaga;

Professor I – Nível 2 – Alfabetização – 2 vagas;

Professor I – Nível 2 – Anos Iniciais – 6 vagas;

Professor I – Nível 2 – Anos Iniciais (Volta Grande e Serro Azul) – 1 vaga;

Professor I – Nível 2 – Educação Especial – Atendimento Educacional Especializado – 1 vaga;

Professor I – Nível 2 – Educação Infantil – 14 vagas;

Professor I – Nível 2 – Educação Infantil (Volta Grande e Serro Azul) – 1 vaga;

Professor II – Nível 2 – (Dança) – 1 vaga;

Professor II – Nível 2 – Artes – 4 vagas;

Professor II – Nível 2 – Artes (Volta Grande e Serro Azul) – 1 vaga;

Professor II – Nível 2 – Ciências – 1 vaga;

Professor II – Nível 2 – Educação Física – 5 vagas;

Professor II – Nível 2 – Educação Física (Volta Grande e Serro Azul) – 2 vagas;

Professor II – Nível 2 – Geografia – 1 vaga;

Professor II – Nível 2 – História;

Professor II – Nível 2 – Inglês – 2 vagas;

Professor II – Nível 2 – Inglês (Volta Grande/ Serro Azul – 1 vaga;

Professor II – Nível 2 – Matemática – 2 vagas;

Professor II – Nível 2 – Música – 1 vaga;

Professor II – Nível 2 – Português – 1 vaga;

Psicólogo(a) Escolar e Educacional – 1 vaga;

Psicopedagogo(a) – 1 vaga;

Psicólogo – CR.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, como possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Rio Negrinho – SC variam de acordo com a vaga e a área de atuação.

Os cargos de nível fundamental, por exemplo, possuem salários de R$ 1.360,97 a R$ R$ 2.127,04 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para os cargos de nível médio/magistério, os salários variam entre R$ 1.281,81 a R$ 2.563,62 para uma jornada de trabalho que varia entre 20 a 40 horas semanais.

Já os cargos de nível superior possuem remuneração que varia de acordo com a jornada de trabalho semanal, indo de R$ 961,41 a R$ 4.806,84 para uma jornada de trabalho que varia entre 10 a 40 horas semanais.

Inscrições Rio Negrinho – SC

Os interessados em participar do concurso público para a Prefeitura de Rio Negrinho – SC devem realizar a inscrição até o dia 30 de novembro de 2022, diretamente pelo site do Instituto Tupy, organizadora responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 40,00 a R$ 100,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Etapas concurso Rio Negrinho – SC

O concurso público para a Prefeitura de Rio Negrinho – SC contará unicamente com aplicação de Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

A realização da prova objetiva está marcada para o dia 18 de dezembro de 2022.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo oferecido pela Prefeitura de Rio Negrinho.