Riozinho (RS) abre processo seletivo para cargos de nível fundamental a superior

A Prefeitura do município de Riozinho, no estado do Rio Grande do Sul, está com inscrições abertas para processo seletivo que visa contratação de profissionais que desejem atuar na área da educação do município.

As oportunidades são para diversos cargos de nível fundamental, médio/magistério e superior.

Os salários vão de R$ 1.499,89 a R$ 2.927,48 mensais.

Vagas e salários Riozinho – RS

Ao todo, a Prefeitura de Riozinho – RS oferece 69 vagas para contratação imediata.

Desse total de vagas, 23 são para cargos de nível fundamental, 17 para cargos de nível médio/magistério e 29 para carreiras de nível superior.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível Fundamental

Nível médio/magistério

Auxiliar de Educação infantil – 17 vagas.

Nível Superior Completo

Professor de Educação infantil – 12 vagas;

Professor de Séries Iniciais – 10 vagas;

Professor de Língua Portuguesa – 2 vagas;

Professor de Língua Inglesa – 1 vaga;

Professor de Ciências – 1 vaga;

Professor de Ensino Religioso – 1 vaga;

Professor de Matemática – 2 vagas.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Riozinho – RS variam entre R$ 1.499,89 a R$ 2.927,48 dependendo do cargo.

A vaga de nível fundamental oferece salário de R$ 1.499,89 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já para o cargo de nível médio/magistério, o salário é de R$ 1.817,06 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Os salários para os cargos de nível superior vão de R$ 2.119,90 a R$ 2.927,48 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho que varia entre 21 a 29 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas do processo seletivo da Prefeitura de Riozinho – RS é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo.

Inscrições Riozinho – RS

Os interessados em participar do processo seletivo da Prefeitura de Riozinho – RS têm até o dia 18 de novembro de 2022 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente no segundo andar do ginásio, localizado na Avenida Guerino Pandolfo, 580 em Riozinho – RS.

Atribuições de cargo Riozinho – RS

Confira a seguir as algumas das principais funções de acordo com a área de conhecimento escolhida pelo candidato:

Servente

Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral;

Ajudar na remoção e arrumação de moveis e utensílios.

Auxiliar de Educação infantil

Atuar como auxiliar ou se necessário, como professor regente;

Desenvolver atividades recreativas com as crianças e auxiliar nos momentos de jogos, brincadeiras e atividades educacionais.

Professores

Participar da elaboração da proposta pedagógica escolar;

Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica.

Etapas processo seletivo Riozinho – RS

O processo seletivo da Prefeitura de Riozinho – RS avaliará os candidatos por meio de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

A prova objetiva é comum para todos os cargos e será composta por questões de múltipla escolha nas áreas de conhecimentos gerais (língua portuguesa, matemática e informática básica) e conhecimentos específicos que variam de acordo com o cargo pretendido.

A prova objetiva está prevista em edital para ser aplicada no dia 28 de novembro de 2022.

Clique aqui para ler o edital e consultar todo o conteúdo programático e o cronograma do processo seletivo da Prefeitura de Riozinho no estado do Rio Grande do Sul.