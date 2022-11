Roberta Miranda faz apelo após ter guitarra extraviada

Foto: TV Globo

A cantora Roberta Miranda, de 66 anos, fez um apelo nas redes sociais para conseguir recuperar sua guitarra de estimação, extraviada em um voo da Gol, de Campo Grande para Congonhas no início do mês de outubro.

Em vídeo, a artista pediu que os fãs se unissem a corrente para cobrar da empresa aérea o instrumento musical que a acompanha há 33 anos.

“Fãs, peço ajuda a vocês! Vamos unidos falar com a senhora empresa @voegoloficial extraviaram a minha GUITARRA e preciso dela com URGÊNCIA! Ela é ‘parte de mim’, vamos replicar. São 33 anos comigo. Lembro que não queriam me VENDER, tripliquei o preço para tê-lá.”

O instrumento foi extraviado em um voo do dia 12 de outubro. A veterana fala que já entrou em contato com a Gol, que não dá um retorno sobre a guitarra.

“Vou aqui fazer um pedido, para o pessoal da Gol… Dá uma olhada com muito carinho no caso do extraio da minha guitarra. Eu já esperei muitos dias. Data da viagem, dia 12 de outubro, trecho Campo Grande e Congonhas, voo G3 1405. Eu quero que vocês tenham noção do que essa guitarra significa para minha vida.”

