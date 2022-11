Roberto Carlos recebeu notícia da morte de Erasmo por telefone

Foto: Reprodução/Facebook

A notícia da morte de Erasmo Carlos deixou o Brasil de luto. O cantor morreu nesta terça-feira (22) após ser internado às pressas no mesmo hospital em que tratou de síndrome edemigênica.

Segundo informações da revista Veja, o amigo pessoal e companheiro de diversas composições, Roberto Carlos, recebeu a notícia da morte do veterano por telefone pela manhã.

O artista teria recebido a ligação antes mesmo da imprensa receber a notícia. Ainda de acordo com a reportagem, Roberto ficou abalado com o falecimento, mas já estava ciente do estado de saúde de Erasmo.

Segundo a assessoria de Roberto Carlos, em contato com a revista, o cantor vai manter a agenda de shows e grava no dia 29 de novembro o especial de fim de ano da Globo.

A apresentação de fim de ano ainda terá as participações especiais de Maria Bethânia, Raça Negra e da dupla Maiara e Maraísa. Essa será a segunda edição inédita do especial após a pandemia e vai ao ar no dia 23 de dezembro.

