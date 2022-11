Roberto Carlos se pronuncia após morte de Erasmo

Foto: Reprodução/Facebook

Roberto Carlos, um dos grandes amigos e parceiro musical de Erasmo Carlos, se pronunciou após a morte do cantor, que morreu na terça-feira (22), aos 81 anos.

O cantor se manifestou em uma publicação no Instagram com um texto de despedida, além de uma homenagem ao amigo da Jovem Guarda.

“Minha dor é muito grande, nem sei como dizer tudo o que eu penso desse meu amigo querido, meu grande irmão. Meu ídolo por tudo, pela sua lealdade, sua inteligência, sua bondade, por tudo o que eu conheço dele. Um ser humano maravilhoso esse meu irmão. É um privilégio para mim ter um amigo, um irmão assim por todos esses anos”, começou.

Ele continuou e desabafou que é difícil encontrar palavras para falar dele. “O meu amigo Erasmo Carlos. Ele viverá sempre em meu coração. Que o nosso Deus de bondade o proteja e o abençoe sempre. Amém, amém, amém”, escreveu.

Parceria

Erasmo Carlos e Roberto Carlos têm uma parceria de décadas, que começou junto com a carreira artística do “Tremendão”. Ainda jovem, ele e Roberto criaram um grupo com Tim Maia, chamado “The Sputniks”. A banda, no entanto, foi desfeita após uma briga entre Tim e Roberto.

Mesmo após o fim do grupo com Tim Maia, Erasmo e Roberto seguiram juntos com as paixões por Elvis Presley e pelo Vasco da Gama.

Foi lado do “Rei” que ele marcou a Jovem Guarda. A cantora Wanderléa também fazia parte da atração. O estilo começou como um programa exibido pela TV Record, em São Paulo, apresentado pelos dois, em 1965. O movimento foi o primeiro a colocar a música brasileira em sintonia com o fenômeno internacional do rock da época, catalisado especialmente pelos Beatles.

