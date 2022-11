Roberto Guilherme, ator de ‘Os Trapalhões’, morre aos 84 anos

Foto: Globo

O ator Roberto Guilherme, conhecido como Sargento Pincel de “Os Trapalhões”, morreu aos 84 anos nesta quinta-feira (10). A informação foi confirmada pela família do artista. O humorista estava internado na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro e lutava contra um câncer há alguns anos.

Roberto Guilherme nasceu na cidade de Ladário, em Mato Grosso do Sul, em 1938, e iniciou a carreira como ator em 1963, na TV Excelsior.

Foi na emissora que ele conheceu Renato Aragão, o eterno Didi Mocó. Os dois fizeram alguns trabalhos juntos, mas com o programa “Os Trapalhões”, apenas em 1975, na TV Tupi.

O perfil do humorista nas redes sociais, lamentou a morte de Roberto Guilherme e publicou uma série de fotos do ator. “Descansa em paz, melhor pai, marido, avô e amigo do mundo! Deus te receba nos braços. Amor eterno!”, diz a legenda da publicação.

As imagens são da última viagem dele, em família, para Fernando de Noronha, arquipélago de Pernambuco. “Apenas momentos felizes é como ele gostaria de ser lembrado. Então algumas fotos da última viagem que ele fez com a família. Descansa em paz melhor pai, marido, avô, irmão e amigo do mundo. Te amamos para sempre! Aos fãs, obrigada por tanto carinho, ele sempre amou vocês”, finalizou.

Foto: Reprodução/Instagram

Leia mais sobre Brasil no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.