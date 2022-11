Roberto Justus fará quimioterapia após descoberta de tumor

Foto: Reprodução/ Instagram

O empresário e apresentador Roberto Justus, 67 anos, revelou em suas redes sociais ter descoberto um tumor maligno durante um check-up anual.

Em depoimento compartilhado no último domingo (6), em suas redes sociais, o ex-apresentador de ‘O Aprendiz’, contou que o câncer na bexiga foi operado no momento seguinte a descoberta feita pelo urologista Dr. Gustavo Caserta Lemos.

“Meu urologista, aliás, médico fantástico, resolveu que tínhamos que operar imediatamente que podia ser um tumor maligno. Saberíamos isso só quando operássemos. Operamos, abrimos e descobrimos que era mesmo. Então eu tinha um câncer de bexiga invasivo, só que foi tirado a tempo porque eu peguei em um exame. E porque quando a gente trata de um assunto precocemente, o câncer não é uma sentença de morte para ninguém. 70, 80% dos casos de câncer precocemente tratados têm cura, é só você pesquisar.”

Tratamento preventivo

Justus fala que após a remoção do tumor, terá que fazer quimioterapia preventiva para evitar que alguma célula cancerígena tenha escapado e espalhado pelo organismo.

“O Dr. Fernando Maluf disse que eu vou fazer um tratamento preventivo pra evitar que alguma célula [cancerígena] tenha escapado pro meu organismo. Fiz ontem um exame geral e não apareceu nada, estou limpo. Porém, pode ter escapado do exame. Então vou fazer uma quimioterapia preventiva durante 12 semanas, apenas 8 sessões. Isso é muito importante pra eliminar qualquer risco e poder garantir uma cura duradoura.”

O procedimento pode fazer com que o apresentdor perca os cabelos, marca registrada do empresário. “Essa quimioterapia pode ter alguns efeitos colaterais, o que é normal, e eu vou enfrentar todos eles. Cabelo pode cair, mas a prioridade da vaidade neste momento vai lá longe, não importa nem um pouco”.

Após a revelação, Justus recebeu o apoio de amigos e familiares. Entre as mensagens, estavam as de Ticiane Pinheiro e Adriane Galisteu, ex-mulheres do empresário. “Já Deus certo. Sabe que estaremos sempre aqui torcendo por você e pela sua cura”, escreveu Ticiane. “Muita saúde! Já deu certo!”, comentou Galisteu.

