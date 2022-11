Rodallega deixa vazar troca de roupa de jogador do Bahia; veja

Após a vitória do Bahia por 2 a 1 diante do CRB e a confirmação do acesso à Série A, Rodallega mostrou um pouco dos bastidores da comemoração dos jogadores através de uma live no Instagram. No entanto, em determinado momento, o atacante acaba se descuidando e mostra o volante Rezende trocando de roupa.

No vídeo que viralizou nas redes sociais, enquanto Rodallega filma o vestiário, Rezende, sem perceber a presença do colega – e do celular dele -, tira a sunga e fica nu, de costas para a câmera.

O Bahia garantiu o acesso à Série A terminando a segunda divisão em terceiro lugar, com 62 pontos. O Tricolor foi o único time no campeonato a passar as 38 rodadas no G-4.

Na última rodada, o Bahia venceu o CRB, em Maceió, por 2 a 1. Com os resultados dos jogos do Vasco (que venceu o Ituano por 1 a 0) e do Sport (que empatou com o Vila Nova por 0 a 0), o Tricolor subiria até mesmo com uma derrota.

