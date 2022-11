Rodrigo Maia é hostilizado por bolsonaristas em resort na Bahia

Foto: Reprodução / Redes sociais

O ex-presidente da Câmara dos deputados Rodrigo Maia (PSDB) foi hostilizado por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) em um resort localizado na Bahia neste domingo (20). Patrícia Vasconcelos Maia, esposa do deputado federal, também foi atacada.

O casal esperava uma tapioca quando foram abordado por dois bolsonaristas. “É gostoso tudo o que deixou de fazer e atrasou o país? Tudo o que você roubou da gente? Seu pilantante. É besteira porque não é o seu dinheiro”, esbravejaram os bolsonaristas.

Mesmo com Rodrigo Maia pedindo para parar, eles seguiram com os ataques. “Para com isso o que? Você tá feliz? Você põe a cabeça no travesseiro?”, questionaram eles.

A esposa de Maia também tentou intervir, mas a ação não teve sucesso. “É gostoso ser casada com bandido? Deve ser gostoso, né?”, disparou uma bolsonarista.

Diversos hóspedes, então, começaram a gritar que Rodrigo Maia era “ladrão” e “filho da p***”. O deputado respondeu com um “L”, em referência ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Rodrigo Maia e Patrícia optaram por sair do local por causa do ocorrido. Veja ao vídeo abaixo:

Pensou que o povo ia esquecer de você Rodrigo Maia. Quando a pessoa comete algo ruim ela nunca será esquecida. pic.twitter.com/9i6o6wJIzU — Pavão Misterious  🇧🇷 (@pavao911) November 20, 2022

