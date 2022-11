Rodrigo Sant’Anna e Thalita Carauta não se falam mais, diz jornal

Foto: Reprodução / TV Globo

Rodrigo Sant’Anna e Thalita Carauta romperam a amizade de mais de 20 anos. A dupla, eternizada pelos papéis de Valéria e Janete no extinto ‘Zorra Total’, já nem se seguem mais nas redes sociais.

De acordo com informações do jornal EXTRA, o fim da amizade pegou pessoas íntimas de surpresa. O motivo do rompimento ainda é desconhecido.

Os dois eram amigos desde antes da fama e alçaram voos nas telinhas juntos. Atualmente Rodrigo se empenha no seriado Plantão sem Fim, do Multishow. Já Thalita tem feito sucesso na novela do Globoplay, Todas as Flores.

