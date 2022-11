Ronaldo Lopes anuncia atrações artísticas do Bom Jesus 2023 na próxima terça-feira, 29

Divulgação será feita na estreia de mais um canal de comunicação da Prefeitura de Penedo, o podcast PenedoPod

Secom PMP

A expectativa em relação aos artistas e bandas que irão se apresentar em Penedo durante os festejos de Bom Jesus dos Navegantes 2023 terminam na próxima terça-feira, 29.

O anúncio das atrações será feito pelo Prefeito Ronaldo Lopes, a partir das 17 horas, na estreia do mais recente canal de diálogo da Prefeitura de Penedo com a população , o podcast PenedoPod.

Além de divulgar a lista completa da programação artística do Bom Jesus 2023, Ronaldo Lopes vai apresentar outros aspectos do maior evento do calendário anual da cidade e de toda a região do Baixo São Francisco.

O Prefeito de Penedo estará acompanhado da Secretária Municipal de Cultura, Aliny Costa; do Secretário de Turismo, Jair Galvão; e do Secretário de Comunicação, Kim Emmanuel, que apresentará o PenedoPod.

O podcast PenedoPod será transmitido pelo canal do YouTube da Prefeitura de Penedo e no instagram do prefeito Ronaldo Lopes.