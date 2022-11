Rosiane Pinheiro alfineta edição de A Fazenda: ‘Só aparecia dormindo’

Foto: Reproduço/ RecordTV

Rosiane Pinheiro segue estralando a língua de chicote mesmo após a eliminação de “A Fazenda 14”. Desta vez sobrou até para a edição do reality show.

Durante participação no “Link Podcast”, juntamente com o ex-peão Vini Buttel, a dançarina fez questão de falar sobre a trajetória na competição.

“Muitas coisas estão colocando contra o grupo A, coisas péssimas, mostrando só as pequenas coisas bem ruins e o grupo B sempre sendo favorecido. Eu falo por mim mesma. A minha primeira semana, os primeiros 10 dias, eu nem apareci”, disparou.

O grupo A é conhecido pelo time liderado por Deolane Bezerra, enquanto o B é o de Deborah Albuquerque, ambas são desafetos no reality show.

“Eu só aparecia comendo e dormindo. Vim aparecer no dia que eu briguei no ao vivo. Minha família que me disse, que nem me via. Começou por mim, é um primeiro exemplo que já vem lá do início esse abafamento do grupo A. Isso começou por mim e continuou”, continuou Rosiane Pinheiro.

Felipeh Campos, apresentador do podcast, não concordou com a fala. “Eu assisto no PlayPlus e sempre via você na casa”, disse ele. “Então só você viu”, finalizou Rosiane.

