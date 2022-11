Rosiani Pinheiro tentou agredir Ingrid Ohara, diz colunista

Foto: Reprodução / Youtube

A treta entre Rosiane Pinheiro e Ingrid Ohara segue firme fora de ‘A Fazenda’. De acordo com informações do colunista Leo Dias, do ‘Metrópoles’, a eterna ‘Raimunda’ tentou agredir fisicamente a ex-participante do ‘De Férias Com o Ex’.

Segundo a publicação, Rosi chegou a pegar um quadro de vidro para jogar contra a influenciadora digital. Leo ainda destacou que Bruno Tálamo e Felipeh Campos tentaram conter a fúria da carioca com alma baiana e felizmente conseguiram.

Tudo começou quando Ingrid relembrou a briga que as duas tiveram quando estavam confinadas no reality rural apresentado por Adriane Galisteu.

“O que eu falei foi até como conselho de amiga”, disse Ingrid. “No ao vivo? Me poupe. E antes de você tentar me cortar, você não vai conseguir. Você pode fingir que vai me cortar para falar o que você quiser, mas eu falo o que eu quiser na hora que eu quiser. Você não vai me cobrir. Você não está no telefone, você está ao vivo comigo”, rebateu Rosi aos gritos. Rosiane ficou bastante irritada com toda a situação e jogou água na rival.

Assista parte da confusão abaixo:

