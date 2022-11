Rouge anuncia show especial no Rio de Janeiro; veja detalhes

Foto: E3 Fotografia

Aline Wirley, Fantine Thó, Karin Hils, Li Martins e Lu Andrade se reuniram novamente! Nesta quinta-feira (3), o grupo Rouge anunciou o retorno para um show especial no Rio de Janeiro.

O grupo vai ser a atração principal do aniversário de 14 anos da festa “Chá da Alice”. As vendas para o evento estarão disponíveis nesta sexta (4), às 12h. Bilhetes devem ser adquiridos no site.

Nas redes sociais, Karin Hils celebrou a reunião: “Vocês pediram, e o Rouge vai invadir a cidade meus amores”. A última reunião do grupo aconteceu em 2017 e durou até 2019. Na ocasião, as meninas que marcaram toda uma geração lançou um álbum novo com osingle “Dona da Minha Vida”.

