Rui diz que ainda não é momento para retorno do uso de máscaras

Foto: Elói Corrêa / GOV BA

O governador da Bahia, Rui Costa, falou sobre a possibilidade de retornar a obrigatoriedade no uso das máscaras, devido ao aumento do número de casos de Covid-19 no estado e em todo país. Durante coletiva de imprensa, o gestor estadual afirmou que, apesar dos casos estarem crescendo, é “algo ainda que não é fora do padrão”.

“Ainda não é o momento, estamos acompanhando os dados. Os números cresceram, mas ainda não dá para caracterizar com algo fora de um padrão, que exigisse a volta obrigatória do uso de máscara. Eu lembro que a máscara nunca deixou de ser recomendada para ambientes fechados, para pessoas que tenham gripe ou pessoas com doenças respiratórias”, disse o governador.

O último boletim da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), foram registrados no estado 5 óbitos e 1.012 novos casos de Covid entre os dias 6 e 12 de novembro.

A Prefeitura de Salvador inicia na quinta-feira (17) a aplicação da 5ª dose da Covid-19 exclusivamente para pessoas imunossuprimidas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), estão aptos a tomar o imunizante aqueles que receberam a 4ª dose até o dia 17 de julho de 2022 (4 meses).

