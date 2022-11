Rumpilezzinho abre inscrição gratuita de 30 bolsas

Foto: Divulgação

O programa socioeducativo Rumpilezzinho lança o curso online “Laboratório Rumpilezzinho – ma metodologia de Letieres Leite’ que, a partir de 21 de novembro, abre edital com inscrições gratuitas para 30 bolsas. A atividade é uma realização do Instituto Rumpilezz e conta com patrocínio da Transportadora Associada de Gás Natural – TAG, Natura Musical e Governo da Bahia, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.

São cerca de 150 horas do curso online de formação musical com base no Método Universo Percussivo Baiano (UPB) e uma programação de lançamento que inclui podcasts, série de vídeos e a circulação de oficinas com a Caravana UPB pelo interior da Bahia.

‘Laboratório Rumpilezzinho – uma metodologia de Letieres Leite’ foi selecionado pelo edital Natura Musical, por meio da lei estadual de incentivo à cultura da Bahia (FazCultura), ao lado de Cronista do Morro, Os Tincoãs, Ventura Profana e Festival Pagode Por Elas, por exemplo. No Estado, a plataforma já ofereceu recursos para 64 projetos de música até 2021, como Margareth Menezes, Jadsa, Mateus Aleluia e Ilê Ayê.

Quem pode participar

O processo seletivo das bolsas para o curso acontecerá exclusivamente por meio de formulário oficial do Instituto Rumpilezz, disponível no site e nas redes sociais do Rumpilezzinho (@rumpilezzinho). Serão duas etapas: a primeira será de análise, a partir dos critérios sócio identitários, e a segunda etapa terá questão aberta discursiva onde o (a) candidato (a) responderá de que maneira o curso pode colaborar com a sua vida pessoal e profissional.

A atividade online é indicada para pessoas a partir de 15 anos e não é preciso ter iniciação musical para participar. Dedicado a todas as pessoas que querem estudar e produzir música inspirada nas matrizes afro-brasileiras, o curso ensina como reconhecer toques, claves e outros elementos musicais, tendo como base as metodologias de análise criadas por Letieres que podem ser aplicadas a qualquer instrumento.

O objetivo é contribuir com o processo de formação mais amplo do público, oferecendo ferramentas de reflexão sobre questões sociais importantes como a luta das populações negras e sua relação inseparável com os processos criativos em música.

Além da imersão nas metodologias de educação musical inovadoras de Letieres Leite, o professor de História da Música Negra Fabricio Mota, coordenador pedagógico do curso ao lado de Anne Rodrigues, destaca a oportunidade de conhecer a biografia e o pensamento musical do maestro.

Tudo pela ótica de ex-alunos e professores que compartilharam com ele, ainda em vida, a construção do Laboratório Rumpilezzinho. Além disso, a importância de aprender música a partir de referências afro-centradas também é destacada por Fabricio.

