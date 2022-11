Sabrina Sato é a nova jurada do The Masked Singer Brasil

Foto: Globo/ Divulgação

A bancada do The Masked Singer Brasil ganha uma nova jurada para a próxima temporada do reality musical, que faz primeira apresentação em janeiro na Globo.

Sabrina Sato se une a Taís Araújo e Eduardo Sterblitch para tentar descobrir quem são os famosos por debaixo das fantasias exuberantes do programa apresentado por Ivete Sangalo.

Fã do reality, a apresentadora se mostrou animada para viver a nova experiência na carreira.

“Fiquei muito feliz com o convite para fazer parte desse time. Além de uma honra, é também uma grande responsabilidade. O ‘The Masked Singer’ é um programa para toda família e mostrou desde o começo ser um formato vitorioso, que encanta o público com as apresentações e fantasias lúdicas (que eu amo) e agita as redes sociais com o mistério de quem são os participantes. Tenho certeza que vou me divertir muito. Estou animada e ansiosa para o início das gravações. Espero que todos também se divirtam com a gente”, celebra Sabrina.

Na nova temporada, o público não contará com Rodrigo Lombardi e nem Tatá Werneck na bancada. O ator deixou o programa para se dedicar a novela ‘Travessia’.

O ‘The Masked Singer Brasil’ tem previsão de estreia para o dia 15 de janeiro de 2023. A atração segue com direção artística de Adriano Ricco (TV Globo) e direção de Marcelo Amiky (Endemol Shine Brasil).

