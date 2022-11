SAC atende para RG e CNH em 12 postos do interior no sábado

O SAC realiza um atendimento especial para Carteira de Identidade e de Habilitação (CNH) em 12 postos do interior do Estado no sábado (3). As unidades vão abrir, excepcionalmente, somente para a ação.

O atendimento será nos postos SAC Barreiras, Conquista 1 e 2, Feira 1 e 2, Ilhéus, Irecê, Itabuna, Juazeiro, Paulo Afonso, Porto Seguro e Senhor do Bonfim. O funcionamento será de 8h às 12h.

O atendimento é por agendamento através do SAC Digital. Para agendar, é preciso baixar o aplicativo SAC Digital ou acessar o site.

Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza ainda o site institucional do SAC (www.sac.ba.gov.br), além do call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

Para ter acesso aos postos SAC, é necessário apresentar comprovante de vacinação completa contra a covid-19 (incluindo doses de reforço), e usar máscara, em cumprimento a decreto estadual.

Confira os postos do atendimento especial no próximo sábado (3):

SAC Barreiras 8h às 12h

SAC Conquista 1 8h às 12h

SAC Conquista 2 8h às 12h

SAC Feira 1 8h às 12h

SAC Feira 2 8h às 12h

SAC Ilhéus 8h às 12h

SAC Irecê 8h às 12h

SAC Itabuna 8h às 12h

SAC Juazeiro 8h às 12h

SAC Paulo Afonso 8h às 12h

SAC Porto Seguro 8h às 12h

SAC Senhor do Bonfim 8h às 12h