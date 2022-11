Saiba como acessar retrospectivas do Spotify e Apple Music

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Faltando um mês para o fim de 2022, as principais plataformas de música do mundo, Spotify e Apple Music, lançam as famosas retrospectivas musicais para os usuários.

Nelas constam os artistas, músicas, discos e ritmos mais ouvidos durante o ano, além de mostrar outras informações como horas utilizadas para ouvir canções e um apanhado geral de comportamento.

Foto: Divulgação/Spotify

No Spotify é possível acessar os dados pelo smartphone, que possui acesso ao aplicativo, por meio do site oficial. É necessário estar logado para ver a retrospectiva.

Clique no botão “Baixe o Spotify” se quiser ver os stories, ou clique em “ouça os destaques de 2022 aqui”, para ir direto na playlist de mais ouvidas no ano.

Foto: Divulgação/Apple

Já na Apple Music, a retrospectiva intitulada “Replay” pode ser acessada pelo site oficial por meio do smartphone que possui o mesmo ID Apple usado para a plataforma.

Nele é possível ver os destaques individuais, como os stories do Instagram, para no fim ver a playlist de mais tocadas de 2022. Ambos os serviços ficam disponíveis até 31 de dezembro.

