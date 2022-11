Saiba como ganhar R$ 150 indicando amigos

Os clientes do Banco Inter podem ganhar até R$ 150 com a promoção “Indique e Ganhe Consignado”. A novidade garante que tanto o cliente quando o convidado receba o valor, desde que o amigo indicado feche um contrato de empréstimo consignado com o banco digital.

Segundo informações disponibilizadas pela instituição, o processo de indicação de um convidado deve ser feito diretamente pelo aplicativo do Banco Inter. Vale informar que a contratação do empréstimo é bastante simples e também deve ser feita pelo App.

Para receber os R$ 150 os clientes devem gerar o código de indicação clicando em “Indique e Ganhe” no menu do aplicativo. Em seguida, será preciso acessar a área “Campanhas” e selecionar “Indique para crédito consignado”. Por fim, basta clicar em “Indicar amigos” e copiar ou compartilhar o código com o convidado.

“Qualquer pessoa que tenha conta corrente no Inter pode indicar um amigo, no entanto, a pessoa indicada deve ser funcionária de um dos órgãos conveniados do Inter. Caso o indicado ainda não seja correntista, será necessário abrir uma conta para o recebimento do prêmio”, explica o Banco Inter em seu blog.

Sobre o empréstimo consignado

A modalidade de crédito consignado é destinada a servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, bem como a aposentados ou pensionistas do INSS. Nessa linha de crédito as taxas de juros são mais atrativas do que em outras modalidades de empréstimo, já que o desconto das parcelas é feito diretamente na folha de pagamento ou benefício dos contratantes.

No Banco Inter a contratação do empréstimo consignado é feita de forma totalmente digital e o valor do empréstimo é liberado em até 3 dias. De acordo com o banco digital, nessa modalidade de crédito não existe um uso pré-definido, ou seja, os clientes podem aproveitar o dinheiro da forma que desejarem.

Veja outras promoções do Banco Inter

Além do Indique e Ganhe Consignado, o Banco Inter também permite que seus clientes ganhem R$ 10 para cada amigo indicado que abra uma conta na instituição. Desse modo, os usuários podem ganhar até R$ 1 mil indicando até 100 conhecidos.

Essa ação do Banco Inter estará disponível até dezembro de 2022. “[…] A Promoção Indique e Ganhe do Inter traz benefícios incríveis para você compartilhar a melhor conta digital com seus amigos. A partir de 31/08, até 31/12, para cada amigo indicado que abrir conta no Inter você acumulará R$10 de cashback extra para usar no Super App.”, explica o Banco Inter em seu blog.

Para participar da promoção “Indique e Ganhe” do Banco Inter os clientes do banco digital devem acessar o aplicativo (disponível gratuitamente para aparelhos Android e iOS) e clicar na área “Indique e Ganhe” localizada no menu principal. Em seguida será preciso selecionar a opção “Indique para abrir conta no Inter” e “Indicar Amigos”.

Por fim, basta copiar o código de indicação e compartilhar com quantos amigos desejar. Vale lembrar que para receber o valor é preciso que o amigo indicado abra uma conta no Banco Inter.