Saiba como PAGAR boletos com o seu cartão de crédito

Com o aumento das contas digitais no mercado, os brasileiros contam cada vez mais com diversas funcionalidades que, anteriormente, não eram possíveis. Dessa forma, os clientes foram ficando mais exigentes e os bancos tiveram que se adaptar a essa realidade, proporcionando mais comodidade e vantagens para os usuários de seus serviços. Entre essas vantagens, está a possibilidade de pagar boleto com cartão de crédito Nubank.

A função é bastante vantajosa para os clientes que estão sem dinheiro no momento para quitar a dívida e precisa de um auxílio. A funcionalidade também é válida para aquelas pessoas que utilizam o cartão de crédito como forma de ganhar cashback ou pontos no sistema de recompensas da operadora. Seja qual for seus motivos para aderir à funcionalidade, vamos te ensinar como fazer. Portanto, veja se é possível pagar boleto com cartão de crédito Nubank.

É possível pagar boleto com cartão de crédito Nubank?

É sim possível pagar um boleto com seu cartão de crédito Nubank. Com os preços dos itens básicos de sobrevivência lá em cima e a constante instabilidade financeira a que os brasileiros estão submetidos, é necessário lançar mão de recursos uma vez ou outra para aliviar a situação, não é mesmo?

Se você já é um cliente Nubank, sabe que tudo pode ser resolvido na palma da sua mão e sem muitas dificuldades. Através do aplicativo do banco, você realizará todo o procedimento para pagar os seus boletos usando apenas o cartão de crédito.

Além disso, existe o benefício de parcelar a quantia em até 12x. De acordo com o banco digital, as taxas de juros são aplicadas sobre a movimentação, mas ela garante que os valores são abaixo da média do mercado. A quantia paga será debitada do seu limite do cartão de crédito. Agora vamos te mostrar o passo a passo da ação.

Passo a passo para pagar boleto com o cartão de crédito

O procedimento é simples e bem intuitivo. Abra seu app do banco e vá na aba “pagar”. Em seguida, você deverá ir até a opção que diz “pagar boleto com cartão de crédito”. Depois disso, você pode ler o código de barras com a câmera do celular ou digitar os números manualmente.

Clique na seta para continuar e caso deseje parcelar a quantia é o momento de colocar o número de vezes em que você quer dividir. Depois de escolher o número de vezes clique em “Pagar” e coloque a senha do cartão. Pronto! Você realizou o pagamento!

Agora que você já sabe que é possível pagar boleto com cartão de crédito Nubank, pode utilizar esse recurso para acumular pontos. Assim, ganhará cashbacks, bem como sairá do sufoco naquele mês mais difícil!