Saiba como participar do bolão da Copa

Com a Copa do Mundo de 2022 se aproximando, muitas empresas têm lançado campanhas e promoções aproveitando o clima de comemoração. No Nubank, o principal banco digital do país, os clientes podem participar de um bolão que promete diversos prêmios aos ganhadores.

A ação do Nubank foi liberada no dia 27 de outubro e poderão ser feitas apostas no aplicativo até dia 18 de dezembro. Segundo informações disponibilizadas pelo banco digital os palpites são únicos, ou seja, os clientes que apostarem em um jogo não poderão alterar o placar em outra modalidade.

Entenda como funciona o Nubolão

Como já dito anteriormente, os clientes do Nubank poderão participar do Nubolão dando um palpite diretamente no App da instituição. “A ideia é curtir e aproveitar o máximo e ter uma Copa do Mundo da FIFA™ ainda mais memorável. Com o NuBolão, tudo acontece no aplicativo do Nubank, e você não precisa se preocupar em calcular pontuação ou criar ranking – o app já faz isso por você”, explica o banco digital em seu blog.

Os prêmios disponibilizados pela instituição totalizam mais de R$ 300 mil. Para participar, os clientes devem acessar o ícone de bola de futebol localizado na parte inferior do app e escolher uma das modalidades.

As apostas no Ranking Geral devem ser feitas clicando na seção “Palpite nos próximos jogos”. Desta forma, será exibida uma lista das partidas e os usuários podem clicar em “Ver todos os jogos” para registrar um palpite. O Nubank explica que os números ficarão salvos automaticamente no app, onde é possível visualizar a qualquer momento a pontuação geral.

Para fazer apostas entre amigos é preciso clicar na opção “Criar bolão com amigos” localizada na página inicial do Nubolão e em “Continuar”. Na tela seguinte o usuário deve digitar o nome do bolão e concluir a operação. Por fim, basta enviar o link para os amigos e acompanhar o ranking do grupo.

Veja a premiação do bolão do Nubank

Além dos prêmios distribuídos de acordo com a classificação dos clientes, o banco digital ainda deve realizar sorteios ao longo do campeonato. “Durante toda a Copa do Mundo da FIFA™, iremos sortear 400 prêmios de R$ 400, sendo R$ 300 em dinheiro, que serão depositados nas Caixinhas do Nubank, e R$ 100 em vouchers para você usar no McDonald ‘s. Serão 100 prêmios toda semana”, disse o Nubank.

De acordo com o Nubank, os prêmios por desempenho só serão anunciados ao final do campeonato. Além disso, é importante lembrar que existirão dois rankings, sendo eles: Ranking Geral da Fase de Grupos e Ranking Geral ao final do campeonato.

No caso do Ranking Geral da Fase de Grupos, o primeiro colocado deve receber R$ 20 mil e um voucher de 3 mil para utilizar no McDonald ‘s. O segundo colocado será premiado com R$ 12 mil e um voucher de 3 mil no McDonald ‘s. Por fim, o terceiro colocado receberá R$ 3 mil e o voucher no mesmo valor dos prêmios anteriores para ser utilizado no fast food.

Já no Ranking Geral ao final da Copa do Mundo de 2022, o primeiro colocado será premiado com R$ 60 mil, o segundo colocado com R$ 35 mil e o terceiro com R$ 20 mil. Além disso, o Nubank informou que os três clientes vencedores receberão um voucher de 3 mil para ser utilizado no McDonald ‘s.