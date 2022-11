Saiba datas do Fuzuê, Furdunço e Pipoco

Foto: Bruno Rocha/ Secom

As festas que antecedem o carnaval 2023 voltarão ao calendários dos baianos. De acordo com informações do portal Alô Alô Bahia, o Fuzuê e o Furdunço serão realizados nos dias 11 e 12 de fevereiro.

Os projetos acontecem sempre à tarde, um fim de semana antes da abertura oficial da folia momesca. As últimas edições das festas aconteceram em 2020. Os eventos foram suspensos por causa da pandemia da Covid-19.

O Pipoco, festa em que Léo Santana arrasta o folião pipoca para o circuito Barra/Ondina, acontecerá no dia 14, terça-feira, um dia antes do início do carnaval.

Em 2023, o carnaval de Salvador, considerado um dos maiore e mais importantes do Brasil, acontecerão entre 15 e 21 de fevereiro do próximo ano. Ivete Sangalo é quem vai dar a largada no evento com a “Pipoca da Ivete”.

