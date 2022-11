Saiba o que abre e o que fecha no 15 de novembro em Salvador

Foto: Divulgação

Na terça-feira (15) é comemorado o dia da Proclamação da República. Por isso, muitos estabelecimentos, como shoppings e supermercados irão alterar os horários de funcionamento. Além disso, opções de lazer e serviços interromperam as atividades. Confira a programação completa abaixo do que abre e fecha:

Lojas: Fechadas

Le Biscuit: 12h às 19h

Espaço Kids: 12h às 20h

Serviços: Fechados

Academia: 08h às 13h

Clivale: Fechada

HapVida: Fechada

Praça de Alimentação: 12h às 20h

Cinema: Consulte Programação no Site

Shopping Bela Vista funcionará em horário normal, das 9h às 22h, na próxima terça (15/11), quando se comemora o feriado da Proclamação da República.

Âncoras/Megalojas/Satélites – 09h às 22h

Lojas/Quiosques – 09h às 22h

Praças de Alimentação/Restaurantes: 09h às 22h

Clivale: Fechada

Pão de Açúcar: 09h às 22h

Bodytech: 09h às 13h, com acesso exclusivo pelo

Estacionamento D6

Normalmente das 10h às 22h

O Shopping Center Lapa informa que irá funcionar em horário especial no feriado da Proclamação da República, próxima terça-feira (15), lojas e quiosques funcionam das 11h às 17h e já a praça de alimentação e cinema funcionam das 11h às 19h. Neste dia, o Som na Praça funcionará das 16h às 18h.

Lojas – Funcionarão das 9h às 22h

Praça de Alimentação / fast food – Funciona das 9h às 22h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli – Funcionam a partir das 12h

Cinema – Consulte a programação no site: http://orientcinemas.com.br.

Lojas e Quiosques – Funcionamento 9h às 21h

Restaurantes – Funcionamento 9h às 21h

· Programação do Cine Daten Paseo: conferir no site: http://www.saladearte.art.br/

·Academia Alpha Fitness: conferir horário no site: www.redealphafitness.com.br

· Ebateca: Consultar programação no Instagram @ebatecapremium

Lojas e quiosques: Fechados

Praça de Alimentação – Fechada

Super Bompreço: Aberto das 7h às 18h

Subway: Atenderá pedidos por delivery

Bancos: Fechados

Lotérica: Fechada

Lojas e espaços infantis: das 9h às 21h.

Drogaria Rede Bem: das 9h às 21h.

FlipWash: das 9h às 21h.

Smart Fit: das 8h às 17h.

Praça de alimentação: das 11h às 21h.

Cinemark: conforme programação AQUI.

Lotérica, UniFTC e cartórios: fechados.

SAC: fechado na segunda, 14, e na terça, 15.

SUPERMERCADOS

Lojas de Salvador:

ASSAÍ CIDADE BAIXA (CALÇADA)

Das 7h às 22h

ASSAÍ GOLF CLUB (JARDIM CAJAZEIRAS)

Das 7h às 22h

ASSAÍ PARIPE

Das 7h às 22h

ASSAÍ MUSSURUNGA

Das 7h às 22h

ASSAÍ BARRIS

Das 7h às 22h

ASSAÍ CABULA

Das 7h às 22h

ASSAÍ VASCO DA GAMA

Das 7h às 22h

Lojas do Interior:

ASSAÍ LAURO DE FREITAS

Das 7h às 22h

ASSAÍ CAMAÇARI

Das 7h às 22h

LAZER

Boxes: Das 8h às 15h

Praça de alimentação: Das 8h às 18h.

Museu do Mar Aleixo Belov

Fechado

EMPREGOS

A Rede SineBahia vai modificar o funcionamento para atendimento ao público nas unidades, a partir da sexta-feira (11). A Unidade Central do SineBahia, localizada no Terminal de Integração Pituaçu, em Salvador, não funcionará no período entre (11 a 15). O atendimento da unidade central retornará ao normal na próxima quarta-feira (16).

As unidades que estão nos postos da Rede SAC vão funcionar de acordo com os dias estabelecidos pela Secretaria de Administração (Saeb). Nessa sexta-feira (11), as unidades que funcionam em alguns postos da Rede SAC da capital, Região Metropolitana (RMS) e interior vão ficar fechadas. Em Salvador, as unidades dos postos SAC Cajazeiras, Comércio e Periperi , além de Candeias, na RMS, não abrem. No interior, apenas Itabuna e Juazeiro funcionam normalmente.

No sábado (12), somente as unidades dos postos SAC de grandes shoppings da capital e RMS atendem à população: Barra, Bela Vista e Shopping da Bahia, além da unidade do SAC Camaçari (Boulevard Shopping) e SAC Lauro de Freitas (Parque Shopping Bahia).

Na segunda (14) e terça-feira (15), todas as unidades do SineBahia situadas nos postos da Rede SAC não vão funcionar. A partir de quarta-feira (16), o atendimento será retomado normalmente.

