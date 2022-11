saiba o que aconteceu nos dois dias de evento

Foto: Divulgação

A 5ª edição do Scream Festival 2022, evento de criatividade e inovação realizado em Salvador que começou na quinta-feira (3), chegou ao fim na última sexta-feira (4). Para encerrar as discussões do festival, foram convidados a norte americana Desirée Colemann e o AfroBapho.

Mais de 120 palestrantes foram convidados para o evento que teve três dias de duração. Neste tempo, temas dentro dos eixos ESG, empreendedorismo, transformação digital e diversidade e inclusão foram abordados.

No primeiro dia, que aconteceu na última quinta-feira (3), o evento recebeu o presidente da Associação Baiana do Mercado Publicitário, Lucas Reis e a diretora comercial da Rede Bahia, Juliana Jozzolino. Além deles, também estava presente o líder de Marketing e Comunicação do Sebrae Bahia, João Gomes.

Juntos, estes especialistas falaram sobre soluções inovadoras, redes sociais, marketing, métodos de investimento, focos e resultados. Durante os outros dias de evento, o Scream recebeu profissionais que falaram sobre ancestralidade, empreendedorismo feminino e influencers.

Para isso, foram convidados nomes como a Procuradora Federal, Chiara Ramos, o indígena Ubiraci Pataxó, a representante da SOLOS. Saville Alves, o diretor do instituto C&A, Gustavo Narciso e Paulo Cesena da Rede Bahia também marcaram presença na programação do Scream.

Além das palestras, o evento ofereceu painéis, oficinas e uma festa de encerramento no Teatro Gregório de Matos. Organizado pela ABMP, em parceria com a Empresa Salvador Turismo – Saltur, já existem planos para a edição 2023 do evento.

