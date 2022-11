Saiba o que pode e o que não pode na divulgação do seu produto

Foto: Reprodução

É hora de decorar a casa, preparar o comércio e gritar gooool. Todo mundo em um só coração, o Brasil inteiro numa única vibração, é ano de Copa do Mundo! Aapaixonados pelo esporte, dados da Ipsos, coletados com 42,8 milhões de pessoas em todo o país, constatou que cerca de 40% dos brasileiros têm interesse ou muito interesse por futebol.

De acordo com o estudo “Quem torce também joga”, realizado pelo instituto Apoema, 62% dos brasileiros afirmam que vão acompanhar os jogos da seleção brasileira, sendo que, do montante geral, 71% deles acreditam que o Brasil será o grande ganhador do Troféu da Copa.

Ou seja: se o futebol é a uma paixão nacional e a população está preparada para assistir aos jogos, temos aqui uma oportunidade de ganhar dinheiro.

Camisa da seleção, bandeirolas, vuvuzelas, brindes em verde e amarelo, roupas, acessórios e itens de decoração tomam conta das vitrines das lojas e dos anúncios de oportunidades.

Acontece que, por mais torcedor que você seja, e apesar de torcer para a Seleção Brasileira de Futebol, nem tudo está permitido e tampouco autorizado à comunicação.

Entidade organizadora da Copa do Mundo, a FIFA, por meio da FIFA Intellectual Property Guidelines (Diretrizes de Propriedade Intelectual da FIFA), estabelece regras e diretrizes para a exploração comercial de suas marcas registradas.

O que pode e o que não pode?

Primeiro, é importante dizer que somente patrocinadores oficiais e parceiros regionais podem fazer o uso dessas marcas, sempre respeitando a licenças estabelecidas de acordo com a “cota” adquirida”.

Segundo que estamos falando de um negócio e um negócio bilionário, então existem regras rígidas a serem seguidas que, se descumpridas, são passíveis de multas volumosas.

Entendido isso, a Vilage Marcas e Patentes listou quais ativos são exclusivos da FIFA:

Emblema oficial da Copa do Mundo;

Imagem do troféu oficial;

Imagem da bola oficial;

Cartaz oficial;

Fonte oficial “QATAR 2022”;

Slogan “Now is all”;

Hashtags oficiais da Copa;

Imagem e nome da mascote oficial;

Cartazes e logos oficiais das cidades da Copa;

Expressões como Copa do Mundo, Copa do Mundo FIFA 2022, Copa do Mundo FIFA Catar 2022, Catar 2022 ou Qatar 2022, FIFA, entre outras.

Acontece que, mesmo não podendo usar itens e marcas registradas, é possível entrar no clima da Copa, sem desrespeitar nenhuma patente. Dito isso, algumas dicas para despertar a atenção do cliente, sem arranjar um problema internacional.

1. Pode usar as cores da seleção sem medo. Com criatividade você consegue uma excelente comunicação, sem precisar expor o emblema;

2. Use referências do futebol de forma lúdica, afinal dá pra brincar com diversos elementos, sem associar diretamente à FIFA ou à Seleção Brasileira;

3. Pode expor bolas de futebol, a restrição está na bola oficial do campeonato;

4. Camisas estilizadas da seleção estão permitidas, desde que não traga o símbolo da CBF;

5. Vai falar da Copa, ótimo! O que você não pode é falar é Copa do Mundo, Copa do Mundo FIFA 2022, Copa do Mundo FIFA Catar 2022.

Com criatividade e originalidade, você entra no clima do campeonato, envolve o seu cliente na festa, atrai consumidores e não infringe nenhuma regra internacional. Que comecem os jogos!

