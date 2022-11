Saiba onde torcedores podem beber na Copa do Mundo do Catar

Foto: Reprodução

Nas vésperas do início da Copa do Mundo, a Fifa anunciou nesta sexta-feira (18) que os organizadores decidiram proibir totalmente a venda de bebidas alcoólicas ao torcedores nos estádios do Catar. Diante disso, novas normas sobre bebidas álcoolicas foram estabelecidas.

O comunicado oficial da organização do evento diz que “foi feita a decisão de focar a venda de bebidas alcóolicas no Fan Festival, removendo os pontos de venda de cerveja de todo o perímetro dos estádios da Copa”.

Confira as novas regras, conforme a Fifa:

A venda e o consumo de bebidas alcóolicas estão totalmente proibidos em todo o perímetro do estádio e dentro dele, em qualquer momento;

Não é permitida a comercialização de álcool nas ruas ou em locais não autorizados, nem o consumo;

Torcedores também estão proibidos de levar bebidas alcóolicas ao estádio ou ingeri-las em qualquer local não autorizado;

Apenas restaurantes e bares licenciados, além dos hotéis e o Fan Festival, venderão produtos alcóolicos, que só podem ser consumidos nestes lugares;

No Fan Festival, que são espaços de confraternização montados pela Fifa nas cidades sede, a venda de álcool ocorrerá a partir das 18h30 no horário local;

Os camarotes e áreas VIP selecionadas dos estádios ainda poderão servir cervejas, vinhos e destilados;

Quem for ao Catar também não poderá levar bebidas alcóolicas na mala nem as comprar nas lojas de aeroportos.

Leia mais sobre Copa 2022 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.