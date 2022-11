saiba quais modelos mais vendidos

Fonte: Canva Fotos

Os carros seminovos ou usados são boas opções para quem está pensando em comprar um carro. Alternativas mais baratas, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), mais de 793 mil veículos usados ou seminovos foram vendidos no Brasil em setembro.

Segundo a Fenabrave, o Gol (Volkswagen), o Uno (Fiat) e o Palio (Fiat) estão entre os três modelos mais vendidos. Atualmente existem várias formas de conectar vendedores e compradores para além das tradicionais concessionárias e leilões.

Sites como o iCarros e o Autoline, realizados em parceria com instituições seguras como os bancos Itaú e o Bradesco, são boas alternativas para encontrar o seminovo desejado. Nestas plataformas, o vendedor pode anunciar seu produto e os compradores podem escolher especificidades sobre o veículo procurado.

Com essas ferramentas, o comprador pode escolher o ano do seminovo ou usado, assim como o preço mínimo do carro. Confira abaixo uma lista com os cinco modelos mais vendidos e os preços a que podem ser encontrados:

Gol (Volkswagen) – a partir de R$18.000

Uno (Fiat) – a partir de R$19.000

Palio (Fiat) – a partir de R$20.000

Onix (Chevrolet) – a partir de R$37.000

Celta (Chevrolet) – a partir de R$24.900

