Saiba quais são as 3 tendências de cor de parede para sala

Está ponderando renovar as cores da sua parede? Pois, fique sabendo quais são as cores que estão em alta agora.

Afinal de contas, você não pode pintar sua parede sem antes saber quais cores são tendência para esse fim de ano, e também para o próximo.

As tonalidades que estão em alta atualmente para o uso doméstico são tons confortáveis e relaxantes. Aliás, que podem dar um ar incrível para sua sala de estar.

Então, fique ligado no nosso mini guia de cores para a sala, e crie um estilo contemporâneo na sua casa.

Existem mesmo tendências de cor de parede?

Falar sobre tendências para parede pode parecer algo estranho, pois quem se importa com a moda para as paredes da casa, não é mesmo?

Mas elas existem. A propósito, as tendências para tonalidades de tintas de paredes estão em constante mudanças. Desse modo, seguindo um padrão de decoração em vigor no momento.

Você já deve ter notado que há alguns anos, a moda eram as paredes bordô. Um pouco depois, as paredes em tons de azul piscina se tornaram a nova onda. Agora, entretanto, temos outras cores que compõem essa cartela de tendências.

Os designers de interiores usam essas cores para dar mais modernidade para os ambientes, ao combinar com decorações e elementos frequentemente usados na estilização das casas.

Ficou curioso com quais são as tendências de cor de parede para esse final de ano? Se você quer passar o natal e a virada de ano em grande estilo, na sua casa, você deve utilizar essas tonalidades na sua parede. Pois, fique ligado no tópico a seguir, e descubra as cores que estão em alta.

Quais são as tendências de cor de parede esse ano?

Se você chegou até aqui e quer saber quais são as tendências de cor de parede desse ano, você vai se surpreender.

Tons terrosos

Você notou os tons terrosos por toda parte esse ano? Enfim, eles compuseram desde roupas e acessórios, até às decorações da casa e móveis. Chamamos de tons terrosos aqueles que lembram cores de solo e natureza. Entre elas estão: verdes, marrons, laranjas, beges e cinzas.

Essas cores, quando aplicadas à casa, deixam o ambiente mais confortável. Assim, dando um ar mais naturalista, semelhante ao estilo “cottagecore”.

Tons de roxo

Os tons de roxo e lilás tiveram muito destaque esse ano. Muitas pessoas optaram pelo bom e velho roxo claro para compor as paredes e decoração do ambiente. Com maior intuito em transmitir serenidade e conforto para o local, e quem ali está. Em resumo, se trata de uma cor que agrega maior feminilidade e calmaria para a casa.

Tons de azul

Seja na tendência das roupas, esmaltes, carros e decoração da casa, o azul sempre está presente e fazendo sucesso.

A maioria das pessoas curtem essa tonalidade e esse ano ela se apresentou num tom mais suave e claro para as paredes.

Por isso, aposte em um azul bebê para a parede da sala, pois essa é uma cor coringa e que nunca sai de moda.

Combinações de cores para esse ano

Além das tendências de cor de parede desse ano, podemos também criar combinações entre elas.

Neste ano, vivenciamos a volta do retrô com toda a sua força. Neste estilo encontramos a combinação de cores fortes e alegres e que muitas vezes acreditamos que não poderiam compor o mesmo local.

Tons de verde e rosa na mesma parede tem feito muito sucesso. Pois, criam um estilo muito bonito. Além disso, são duas cores perfeitas que combina com a técnica setorizada.

Aliás, a cor rosa é uma cor que tem feito sucesso nesse fim de ano. O tom mais claro compõe muitas decorações, em conjunto de cores como amarelo, verde, branco e até azul.

Além das paredes, o rosa também passou a ser empregado nos metais da casa, numa tonalidade conhecida como Rosé, que mistura uma cor metálica com a cor rosa tradicional.

Aliás, o rose é a tendência para o próximo ano e uma aposta certa para compor um estilo para a sua casa.

Se quiser uma casa com estilo contemporâneo e alegre, não deixe de combinar as paredes com cores fortes e saturadas em conjunto com outros móveis e decoração de cores semelhantes.

Então, essas são as tendências de cor de parede para esse final de ano, e você deve aplicar na sua sala. O que você achou das cores? E das combinações? Deixe sua opinião e compartilhe com amigos.