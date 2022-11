Saiba quais são as sete virtudes para o sucesso

Foto: Reprodução

Você já deve ter ouvido falar sobre diversas maneiras de trilhar o caminho do sucesso, correto? E sobre as sete virtudes necessárias para atingi-lo?

Pois é, na prática, não se trata de uma receita pronta de um bolo. Mas, de mecanismos que nos ajudam a acreditar em nosso potencial. Ficou com curiosidade? Confira!

Primeira virtude: cuidar do seu jardim

Seu jardim é a sua mente. Imagine que tem um jardim na sua casa, sabemos que se não tirar as ervas daninhas, aos poucos elas vão matando-o. O mesmo ocorre com a sua mente. Se não consegue controlar sua mente, procure meditar para iniciar o autocontrole. Afinal, a disciplina do jardineiro é indispensável para colher as flores do sucesso.

Para se saber aonde chegar, é preciso saber o que quer. Então, a primeira coisa que você fará após cuidar da sua mente, é traçar uma meta. Quando criei a CleanNew, meu objetivo era ter uma unidade em cada capital do Brasil. Hoje, meu propósito é transformar a vida das pessoas, seja com a franquia ou treinando-as para realizarem seus próprios negócios. Quero inspirar as pessoas para que nunca desistam dos seus sonhos. Qual é a sua meta? Escreva-a.

Terceira virtude: Kaizen

Kaizen é uma filosofia japonesa sobre ser 1% melhor a cada dia. Quando você é 1% melhor a cada dia, no final de um ano será 365% melhor do que era no ano anterior. Quando tem essa consciência de estar sempre se auto aperfeiçoando, saberá que está no caminho certo para alcançar seu objetivo.

Quarta virtude: disciplina

Numa de suas conversas com seu mentor espiritual, Emmanuel, o famoso médium brasileiro, Chico Xavier, perguntou quais eram as três maiores virtudes do ser humano. A resposta foi esta: “a primeira é a disciplina; a segunda, a disciplina; e a terceira, a disciplina.”

Tenha disciplina em tudo o que você fizer. Sempre recebo convites para me reunir com meus amigos, mas recuso. É óbvio que adoro estar com eles, mas tenho uma meta e é preciso ter disciplina para alcançá-la.

Quinta virtude: gerenciar o tempo

Antes de ser dono de uma emissora de televisão, Silvio Santos foi camelô. Tempos atrás, ele contou numa entrevista seu sucesso veio de 90% transpiração e 10% inspiração. Se você quiser empreender e alcançar seus objetivos, trabalhe.

Sexta virtude: servir

Você deve gerenciar bem o seu tempo para usar parte dele na forma de doação. É importante dispormos de tempo para compartilhar conhecimento e dar uma palavra que transforme a vida de alguém e fazer um bom gesto. Certa vez, recebi um vídeo com o depoimento de duas franqueadas, chorando e agradecendo, dizendo amar o que fazem e mostrando-se gratas pela empresa ter mudado suas vidas. Sirva, para que seja servido.

Sétima virtude: viver o presente

Nós falamos e nos preocupamos tanto com o futuro que acabamos nos esquecendo de viver o presente. O que está fazendo hoje? Se quer saber como será o seu futuro, observe o que tem feito no presente. Durante o domingo, mesmo cansado, passo o dia estudando. Faço isso por amor, não por mero interesse. Escolha uma meta, documente e cuide da sua mente!

