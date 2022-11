Saiba quais são os possíveis adversários do Brasil nas oitavas

Foto: Lucas Figueiredo / CBF

O Brasil garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo 2022, com uma rodada de atencipação, após vencer a Suíça nesta segunda-feira (28). A situação é possível graças também ao empate de Camarões contra a Sérvia. Agora a seleção vai lutar para assegurar a liderança do Grupo G, no último jogo contra Camarões.

Caso se matenha líder do grupo G, vai enfrentar o segundo colocado do grupo H nas oitavas de final. No momento, este adversário seria a seleção de Gana, que tem três pontos. Portugal e Uruguai se enfrentam às 16h (de Brasília) desta segunda-feira, o que pode mudar posições no grupo.

O último jogo do Brasil na fase de grupos será na próxima sexta-feira, contra a seleção de Camarões. A bola vai rolar no estádio Lusail a partir das 16h (de Brasília).

Nas duas últimas Copas, o Brasil foi eliminado nas quartas de final. A última vez que o Brasil foi eliminado nas oitavas de final foi em 1990, quando perdeu para a Argentina por 1 a 0.

Leia mais sobre Copa 2022 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.