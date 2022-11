Saiba qual é o tema da redação do Enem 2022

Foto: Divulgação

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022 é “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação Victor Goday através das redes sociais, após a prova ter início às 13h30.

No ano passado, o tema da redação foi “Invisibilidade e Registro Civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”. Em 2020, o tema escolhido pelo Inep foi “O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira”, na versão impresa; e “O desafio de diminuir a desigualdade entre regiões no Brasil”, na digital.

Para a prova de redação, os candidatos precisam produzir de um texto dissertativo-argumentativo. Os temas costumam abordar questões sociais, tecnológicas, culturais ou políticas.

