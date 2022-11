saiba quem é o jogador que fez 2 gols na estreia da seleção

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Seleção Brasileira tem um nome na estreia da Copa do Mundo nesta quinta-feira (24): Richarlison. O atacante brasileiro de 25 anos fez dois gols, sendo um golaço e trouxe a assinou a vitória do Brasil. Mas, além do futebol, o “pombo”, como é conhecido pela torcida, tem uma também tem uma longa trajetória.

Nascido em Nova Venécia, Espírito Santo, Richarlison é o único capixaba da Seleção e iniciou a jornada no futebol nas categorias de base do Real Noroeste, um clube local. Mas foi no América-MG que que ele concluiu a formação como jogador de futebol, chamando atenção do Fluminense, clube que ascendeu a carreira de Richarlison. Na época, a contratação por R$10 milhões chegou a ser questionada.

Apenas um ano e meio depois, Richarlison já deixava o tricolor carioca para jogar na Europa, no time inglês Watford. E foi no continente europeu que a carreira do jogador cresceu meteoricamente. Foi transferido para o Everto, na Premier League, jogou três temporadas e se tornou ídolo da torcida.

De lá, Richarlison conseguiu espaço na seleção brasileiras, e hoje acumula 19 gols, o mesmo número de Neymar e sem contar as conquistas com a seleção olímpica que foi ouro em Tóquio. No início dessa temporada, o brasileiro mudou de time novamente e foi comprado pelo Tottenham, um dos gigantes do futebol inglês.

Além disso, a vida de Richarlison é marcada pela humildade, simpatia e engajamento com causas sociais e políticas. Fora das quatro linhas, Richarlison possui trabalhos para ajudar a população carente de Nova Venécia e ainda segundo o jornal O Globo, “Pombo” doa 10% do salário para ajudar uma instituição que atende pacientes com câncer tratados num hospital em Barretos, São Paulo.

Já durante o período mais grave da pandemia, o jogador se tornou embaixador do programa USP Vida, criado pela universidade paulista e voltado para pessoas físicas e jurídicas com interesse em fazer doação paras as pesquisas e ações desenvolvidas pela instituição durante o combate à Covid-19.

Richarlison também participa de discussões sociais do debate público, principalmente o racista e sempre se posiciona como antirracista, questiona chacinas, assassinatos que atingem a população negra e periférica.

E hoje, Richarlison defende a camisa 9 do Brasil na Copa do Mundo do Catar.

