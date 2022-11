Saiba tudo sobre a conta para menores de 18

Em junho de 2022 o Nubank iniciou uma fase de testes para analisar a viabilidade de oferecer uma conta com cartão de débito para menores de 18 anos. De acordo com a instituição, de junho pra cá houve uma alta de 42% nas solicitações feitas por responsáveis para tutelados entre 12 e 17 anos.

É importante mencionar que uma conta com cartão de débito para menores de idade só podem ser liberadas mediante a solicitação de um responsável legal. Além disso, o responsável precisa ser cliente do Nubank e possuir uma conta ativa.

“Queremos ajudar adolescentes do Brasil inteiro a começar sua jornada financeira dentro de casa, com a ajuda dos pais. Eles terão acesso a todas as funções da conta do Nu: desde fazer Pix e usar as Caixinhas para guardar dinheiro para objetivos, até ter um cartão com função débito com o próprio nome para usar com independência”, diz o Nubank.

Saiba como abrir uma conta para menores de 18 anos

Assim como todos os outros serviços do Nubank, a abertura de uma conta para menores de idade deve ser feita diretamente no aplicativo da instituição. Para isso, será preciso clicar em “Agora seus filhos menores de idade podem ter uma conta do Nubank’ ou procurar a opção em “Descubra mais”.

Em seguida, o responsável legal deve inserir os dados do seu filho como: nome completo, número do CPF, e-mail e data de nascimento. Também será exigido que o jovem tenha um endereço de e-mail próprio. Por fim, basta ler os termos e condições, clicar em aceitar e inserir a senha de quatro dígitos.

Segundo informações disponibilizadas pelo Nubank, após seguir as etapas citadas acima o adolescente deve receber um convite pelo e-mail informado. Desta forma, será possível clicar no link, baixar o App (disponível para aparelhos Android e iOS) e seguir as instruções para concluir o cadastro. Quando a conta estiver liberada o convidado deve receber um e-mail avisando.

O que é possível fazer com essa conta no Nubank?

Para o Nubank, a conta voltada para menores de 18 anos deve ajudar esses adolescentes em seus primeiros passos na vida financeira. Sendo assim, o serviço oferece algumas funções que prometem facilitar o dia a dia dos usuários como o PIX, recargas de celular e as Caixinhas do Nubank que podem ser utilizadas para guardar e organizar dinheiro. Confira todas as vantagens da conta:

Garante a possibilidade de fazer e receber transferências via Pix , TED gratuita ou entre contas do Nubank;

Serviço para realizar recargas de celular;

Guardar o dinheiro separando nas Caixinhas que rendem a 100% do CDI ;

Ativar o Modo Rua, sistema desenvolvido para proteger o aplicativo em caso de roubo ou furto de celular;

Compras online com o cartão de débito virtual;

Saques de dinheiro físico em caixas eletrônicos;

Para o Nubank, essa modalidade de conta deve garantir uma educação financeira desde muito cedo para muitos jovens. Mais informações sobre a conta para menores de 18 anos podem ser obtidas nos canais oficiais da instituição financeira.