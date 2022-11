saiba tudo sobre último jogo do tricolor na temporada

Foto: Felipe Oliveira / E.C Bahia

Após desperdiçar duas chances de garantir o acesso para a Série A de maneira antecipada, o Bahia entra em campo pela primeira vez pela Série B de 2022. Agora, longe de casa, o Tricolor joga por um empate para selar o acesso sem depender de nenhum outro resultado. O Bahia viaja até Maceió para enfrentar o CRB no domingo (6), às 18h30.

O time comandado por Eduardo Barroca tem o retorno do meia Daniel, após o jogador cumprir suspensão automática contra o Guarani. Por outro lado, o lateral-direito Marcinho recebeu o terceiro amarelo e não joga. André deve substituí-lo.

Enquanto para o Bahia o jogo é decisivo, para o CRB já não vale mais nada. O time de Maceió não tem mais ambições no campeonato, tendo já se livrado do rebaixamento. O técnico Daniel Paulista deixou o clube apenas três dias antes do duelo.

Onde assistir: TV Bahia e Premiere

Provável escalação do Bahia

Com a volta de Daniel, Eduardo Barroca deverá retornar ao esquema 4-4-2. Com isso, Caio Vidal e Matheus Davó disputam uma vaga no ataque, ao lado de Jacaré. A tendência é que Davó seja mantido no time titular.

O provável time do Bahia para o jogo desta sexta é: Matheus Claus; Matheus Bahia (Luiz Henrique), Ignácio, Luiz Otávio e André; Patrick, Mugni, Daniel e Ricardo Goulart; Jacaré e Matheus Davó (Caio Vidal).

Provável escalação do CRB

Com a saída do técnico Daniel Paulista, a escalação do técnico alagoano ainda é uma icógnita. Isso porque, é possível que o treinador do sub-23, que ocupou a vaga de Paulista, opte por escalar um time alternativo. Se o time titular for a campo, a provável escalação é: Vitor Caetano; Raul Prata, Wellington Carvalho, Matheus Mega, Guilherme Lopes; uillian Correira, Juninho Valora e Bruninho; David Brall, Emerson Negueba e Gabriel Conceição.

Arbitragem

CBF divulgou na tarde de segunda-feira (31) a escala de arbitragem. O trio que comandará a partida será de Pernambuco, com o árbitro Luiz Cláudio Sobral (CBF-PE) ficando com o apito, auxiliado por Bruno César Vieira (CBF-PE) e Francisco Chaves Bezerra (CBF-PE). O quarto árbitro será José Reinaldo Figueiredo (CBF-AL).

