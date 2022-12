SAIU! SAQUE DO FGTS de até R$2.900 é liberado em DEZEMBRO pela CAIXA; veja como receber

Os trabalhadores que fazem aniversário neste mês de dezembro e precisam de um dinheiro extra, podem solicitar o saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Trata-se de uma modalidade que libera anualmente uma parte do saldo disponível nas contas do trabalhador no mês do seu nascimento.

É importante salientar que, por ser optativa, o cidadão interessado em receber os valores deve aderir a modalidade, manifestando a sua decisão em um dos canais de atendimento da Caixa Econômica Federal. Os beneficiários podem solicitar o saque até o último dia útil do mês em que faz aniversário.

Portanto, trabalhadores nascidos em dezembro já podem aderir ao saque-aniversário, e receber a parcela ainda este ano. Normalmente, o saque-aniversário fica disponível entre o primeiro dia útil do mês em que a pessoa nasceu até o último dia útil do segundo mês subsequente.

SAQUE FGTS DEZEMBRO: Caixa libera até R$2.900

O valor disponível pelo FGTS em dezembro depende do saldo que o trabalhador possui em suas contas no FGTS. Ademais, é possível receber uma parcela adicional conforme a faixa de saldo.

Confira na tabela a seguir:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900

Como realizar o saque do FGTS em dezembro?

A saber, para aderir a modalidade do saque-aniversário, o trabalhador deve acessar o aplicativo FGTS e seguir os seguintes passos:

Primeiramente, baixe o aplicativo FGTS; Faça o login e clique em “Meu FGTS”; Ademais, selecione a opção “Saque-Aniversário”; Leia com atenção aos termos e condições; Finalmente, selecione “Aderir ao Saque-Aniversário”.

É possível cancelar o saque-aniversário?

Sim, veja como a seguir:

Acesse o aplicativo do FGTS; Na sequência, faça o login; Na plataforma, clique na opção “Saque-aniversário”; Concorde com as cláusulas do contrato em “Continuar”; Feito isto, clique em “Alterar sistemática saque FGTS”; Depois, toque no “Sim”.

Pronto, o seu pedido será validado conforme o prazo do processo estipulado nas regras, sendo de 25 meses.

O que acontece se eu for demitido?

A adesão ao saque-aniversário traz algumas mudanças quanto aos direitos do trabalhador diante a demissão. Confira as informações abaixo:

Em primeiro lugar, o trabalhador que aderiu ao saque-aniversário do FGTS: poder sacar apenas o valor referente à multa rescisória. O saldo da rescisão do contrato não é repassado, uma vez que outra opção foi aderida.

Por fim, o trabalhador que está na modalidade padrão do FGTS (saque-rescisão): quando demitido sem justa causa, tem direito ao saque integral da conta do FGTS, incluindo a multa rescisória.