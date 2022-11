Salão Imobiliário da Bahia reúne imóveis a partir de R$ 170 mil

Foto: Divulgação

O Salão Imobiliário da Bahia reúne, entre os dias 3 e 6 de novembro, diversos imóveis para compra e venda partir de R$ 170 mil. De acordo com a organização do evento, que acontece no Centro de Convenções, serão trinta stands com as principais construtoras e incorporadoras baianas nesta 14ª edição. Ao todo, são mais de 3 mil unidades à disposição.

De acordo com Cláudio Cunha, presidente da ADEMI-BA, quem for ao evento encontrará oportunidades e vantagens exclusivas, com análise de crédito imediato. “Vamos reunir lançamentos e oportunidades únicas para quem quer realizar a compra da casa própria, ou para quem deseja investir em um negócio rentável e seguro, como o imóvel”, diz Cunha.

O Salão Imobiliário da Bahia é aberto ao público e a entrada é gratuita. A abertura oficial acontecerá às 18 horas, com a presença do Prefeito de Salvador Bruno Reis e outras autoridades.

Confira a programação de palestras

04/NOV – das 10h às 20h

1) A Empresária e Aromaterapeuta Isabel Gandarela vai falar sobre como os óleos essenciais podem ajudar a combater a ansiedade.

2) O CEO e fundador da empresa Datastore, Marcus Araújo, que também é futurista e autor do best-seller “Meu Imóvel Meu Mundo”, trará como tema: “A nova fronteira do mundo imobiliário: Vendemos sonhos, mas como entregar a felicidade?”

05/NOV – das 10h às 20h

3) Claubert Barreto, gestor regional Norde/Nordeste da BRAIN – Inteligência Estratégica, engenheiro civil e mestre em Real Estate, vai falar sobre “A influência das emoções na jornada da compra imobiliária”.

4) Fechando a programação de palestras, o conceituado especialista em crédito imobiliário e apresentador de rádio e TV, Antonio Carlos Oliveira, trará o tema: “O Crédito Imobiliário te ajuda a realizar a compra do seu imóvel”.

