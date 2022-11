Salário mínimo 2023 pode ter novo aumento real para 2023; veja o valor

Em 2023, os trabalhadores brasileiros podem receber um aumento real do salário mínimo, de acordo com a promessa feita pelo futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A previsão do reajuste é de 1,3% ou 1,4% acima da inflação em janeiro do ano que vem.

A afirmação do reajuste foi feita pelo senador Wellington Dias (PT-PI), que também garantiu a permanência do Auxílio Brasil de R$ 600 em 2023. É importante ressaltar que o auxílio começou a ser pago no valor de R$ 600 no mês de agosto e teria validade apenas até dezembro deste ano.

Salário mínimo 2023

De acordo com a promessa do próximo governo, o salário mínimo de 2023 voltará a ter aumento real. De acordo com o senador Wellington Dias, a medida do reajuste já está sendo negociada com o relator do orçamento, senador Marcelo Castro (MDB-PI).

A saber, o cálculo do reajuste é feito sobre o aumento da inflação vinculado a média do Produto Interno Bruto (PIB) dos últimos cinco anos. Portanto, o salário mínimo do próximo ano poderá ter a média de R$ 1.308.

É importante destacar que o aumento real do salário mínimo ocorre quando o reajuste possibilita um ganho acima da inflação.

Novo SALÁRIO MÍNIMO 2023 impacta INSS, BPC, PIS/PASEP e mais benefícios

Em primeiro lugar, é importante destacar que o reajuste no salário mínimo de 2023 não tem influência somente na vida dos trabalhadores que recebem salários no setor privado, mas também impacta no valor dos benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), conforme informação anterior.

Ademais, outros setores também sofrem o impacto com a correção do piso nacional, como, por exemplo, o seguro-desemprego, abono salarial do PIS/Pasep e Benefício da Prestação Continuada (BPC-Loas).

Seguro-desemprego e o salário mínimo

O seguro-desemprego é um auxílio pago aos trabalhadores demitidos sem justa causa. O valor mínimo disponibilizado é equivalente ao salário mínimo em vigência, por isto há uma correção monetária quando o piso é reajustado.

O benefício pode ser pago entre 3 a 5 parcelas, a depender da quantidade de vezes que o cidadão já solicitou o auxílio. Além disso, o valor distribuído considera a média dos três últimos salários recebidos pelo trabalhador.

Abono salarial PIS/Pasep

Diferente do item anterior, o abono salarial PIS/Pasep concede, no máximo, um benefício no valor de um salário mínimo. A liberação ocorre quando o trabalhador exerce suas atividades durantes os 12 meses no ano-base.

Quando o período de trabalho for inferior aos 12 meses, o cidadão receberá um benefício proporcional ao tempo laboral. Neste caso, basta dividir o valor do piso nacional em 12, e considerar que cada parcela corresponde a um mês do ano. Depois, some cada uma de acordo com a quantidade de meses trabalhados.

Sobre o salário mínimo

Na última semana, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) fez uma espécie de projeção de salário mínimo ideal para os trabalhadores brasileiros.

A pesquisa tomou como base os preços das cestas básicas em 17 capitais. Além disso, eles também consideraram as regras gerais previstas na Constituição, que exigem que o Governo ofereça o básico aos cidadãos.

De acordo com a projeção do Dieese, um salário mínimo ideal para se viver no Brasil no último mês de agosto, deveria ter sido de R$ 6.298,91. Hoje, o valor base para o ano de 2022 é de R$ 1.212, ou seja, mais de 5 vezes menos do que o necessário.