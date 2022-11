Salvador ganha novo empreendimento pé na areia

Lançado no mês de outubro, o Smart Corsário está localizado na nova orla de Pituaçu, em Salvador / Foto: Divulgação

Contemporâneo, funcional e inovador, três palavras que definem muito bem o Smart Corsário, novo empreendimento Smart, lançado no mês de outubro, na nova orla de Pituaçu, em Salvador. Seguindo a tendência mundial de moradias inteligentes, as obras, de responsabilidade da Construtora Cintra Mesquita, começarão em maio de 2023, com conclusão prevista para 2025.

O edifício terá 10 pavimentos, com 280 unidades. Os clientes podem escolher entre dois tipos de plantas, sendo o studio com varanda, que tem 20m², ou as unidades quarto e sala, que também têm varanda, com 30m², e preços a partir de R$ 162 mil.

“A proposta Smart é atender a um público que procura por mais praticidade no seu dia a dia. Cada ambiente precisa ser pensado tanto do ponto de vista da funcionalidade como do conforto. Para além disso, a localização do Smart Corsário ainda permite uma maior conexão com um dos maiores atrativos de Salvador, que são as praias”, destaca Thamilys Andrade, arquiteta responsável pelo projeto.

Moderno e com requinte, o salão de festas atende aos moradores em diferentes ocasiões / Foto: Divulgação

Nas áreas comuns os moradores terão acesso a salão de festas, sala de estar e sala de cinema. Pensando na praticidade, os moradores contam com academia, lavanderia compartilhada e um Mini Market. Já para as questões profissionais, o edifício conta com sala de reuniões e coworking. O prédio possui ainda 208 vagas de garagem.

Entre os diferenciais é possível destacar o Skyclub, que possui piscina com deck e bar com vista mar panorâmica, ideal para pequenas reuniões com a família e os amigos. E para os pets, um Pet Place, com pet care e parque.

Sustentabilidade

Para um completo conceito smart, além da funcionalidade e conectividade que as unidades oferecem, o empreendimento possui um projeto de sustentabilidade que contempla economizadores e reuso de água, economizadores de energia, placas de energia solar, telhado verde, vagas com infraestrutura para carro elétrico e vagas para bicicletas.

“A vida contemporânea exige que as demandas sociais sejam abraçadas em diferentes aspectos, e o olhar para a sustentabilidade está dentro desse processo. Então quando iniciamos o planejamento de um novo prédio, sobretudo no conceito smart, automaticamente questões como economia de água e energia, carregadores para carro elétrico, telhado verde e bicicletário são agregadas”, frisa o engenheiro Cesar Mesquita, sócio diretor da Construtora Cintra Mesquita.

As medidas de sustentabilidade já adotadas garantem ao empreendimento o IPTU VERDE Selo Ouro, da Prefeitura de Salvador.

No Skyclub, os moradores vão usufruir de piscina com deck e bar, com vista mar panorâmica / Foto: Divulgação

Smart e Cintra Mesquita

A Smart surgiu em 2018 ao lançar o primeiro empreendimento com apartamentos compactos tipo quarto e sala de Salvador. Trazendo um novo conceito de moradia inteligente, a Smart prioriza a localização, os serviços e a mobilidade, com infraestruturas de lazer completa, inclusive Skyclub, além de diversos itens de sustentabilidade.

A cidade já conta com 11 empreendimentos Smart, totalizando 1873 unidades residenciais, 95% delas vendidas durante os dias de lançamento.

Junto com o Smart nasceu também uma parceria de sucesso entre a Construtora Cintra Mesquita, inovando em construções, com pontualidade de entrega, em Salvador e no Litoral Norte desde 2002, e a arquiteta Thamilys Andrade, que atua no mercado imobiliário de Salvador desde 2014 e tem como diferencial projetos arrojados e funcionais.

“Nos últimos quatro anos, a Smart concentrou seus lançamentos na orla marítima de Salvador, no trecho que vai de Itapuã até a Barra, e o Smart Corsário é o mais novo deles. Agora, com o sucesso de vendas, já podemos avançar com o conceito smart também para o Caminho das Árvores, um dos bairros mais nobres de Salvador com uma localização privilegiada, e tenho certeza que vamos agregar valor, tanto para o entorno como para os nossos clientes”, concluiu Cesar.

Conheça o decorado da Smart Corsário na Avenida Octavio Mangabeira, nova orla de Pituaçu.

