‘Salvador, Natal de Luz e Prêmios’: campanha oferece carro zero

A 8ª edição da campanha “Salvador, Natal de Luz e Prêmios” oferece um carro zero, vale-compras de R$ 200 e panetones Santa Dulce como prêmios. A ação começa na quinta-feira (1]) e segue até o dia 24 de dezembro.

O veículo, um Toyota Yaris Sedan, será sorteado no final da promoção. Já os demais brindes podem ser ganhamos instantaneamente, com cupons raspáveis, que são a grande novidade deste ano.

Além disso, cinco vendedores das lojas que estão na campanha também serão sorteados com um vale-compras de 1.000 reais cada.

A campanha envolve lojas de rua e de shoppings em Salvador e Região Metropolitana. Para participar da promoção, o consumidor ganha um cupom raspável a cada 100 reais em compras feitas nas lojas participantes com qualquer meio de pagamento.

As compras feitas utilizando a maquininha da Rede dá direito ao triplo de cupons pelos mesmos 100 reais. Já as transações com cartões Mastercard nas maquininhas da Rede dão direito a cinco vezes mais cupons pelo mesmo valor.

Com cupons em mãos, o consumidor precisa informar dados pessoais como nome, CPF e endereço completo. Também precisa responder à pergunta “Qual é a maior promoção de fim de ano de Salvador?” cuja resposta correta é “Salvador Natal de Luz e Prêmios”.

Depois de preenchidos, os cupons precisam ser depositados na sede da CDL Salvador (Rua Carlos Gomes, n.º 1063, Aflitos), no Salvador Shopping (Avenida Tancredo Neves, 3133, Caminho das Árvores), ou na loja O Fazendão (Avenida Engenheiro Raymundo Carlos Nery, 51/52, Cajazeiras 10).

Outros pontos de coleta podem ser divulgados no site da CDL Salvador ao longo da campanha. O horário de entrega é de segunda a sexta, das 8h às 18h, e nos sábados das 8h às 12h.

O sorteio será no dia 6 de janeiro, às 11h30, na sede da CDL Salvador. “A campanha volta com novidades, e ainda mais expressiva, com a tarefa de reforçar o interesse das pessoas num momento importante do calendário do varejo. Estamos confiantes que será mais uma grande ação promocional envolvendo toda a cidade, com ótimos preços para o consumidor e boa movimentação nas lojas”, diz o presidente da CDL Salvador, Alberto Nunes.

Para o superintendente da CDL Salvador, Silvio Corrêa, é uma iniciativa especialmente significativa para o comércio de pequeno e médio porte que não conta com grandes verbas de propaganda.

“Ainda assim temos diferentes perfis que participam. A ação conta com grande adesão dos lojistas que sabem que se trata de uma marca já consolidada, que ajuda a tornar o Natal ainda mais forte”, declara.

Para as vendas de Natal deste ano, a CDL Salvador espera um aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. A data é a mais importante do varejo, e sempre movimenta setores como o de roupas, calçados, brinquedos, eletrônicos, jogos, celulares, eletrodomésticos, alimentos, serviços, entre outros.

Serviço

O quê: 8ª edição da campanha “Salvador, Natal de Luz e Prêmios”

Quando: de 1º a 24 de dezembro de 2022

Onde: lojas de rua e shoppings de Salvador e Região Metropolitana

Realização: CDL Salvador e Sebrae Bahia. Patrocínio da Rede e Mastercard. Apoio da Prefeitura de Salvador e Governo do Estado.

