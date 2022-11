Salvador recebe 2ª edição do Concurso de Gastronomia Estudantil

Foto: Divulgação

Salvador recebe a segunda edição do Concurso de Gastronomia Estudantil, que reúne estudantes de universidades, faculdades, institutos e cursos profissionalizantes, no final deste mês. O evento acontece no próximo dia 30, no Campus Gilberto Gil do Centro Universitário Estácio da Bahia. Os interessados devem ser inscritos pelas instituições, em duplas, até o dia 21 de novembro.

O tema da edição deste ano é “Cozinha Étnica Cultural: uma volta à diversidade da agricultura familiar baiana”. Neste sentido, os estudantes devem elaborar uma iguaria a partir dos produtos fornecidos por pequenos agricultores, mais especificamente o for produzido pela XIII Feira Baiana de Agricultura Familiar.

Foto: Divulgação

Cada dupla terá 40 minutos para preparar um prato que será avaliado por uma comissão formada por três profissionais. Os aspectos analisados serão aparência, texturas, sabores, temperatura, técnicas aplicadas, criatividade, inovação e respeito a cultura local.

Além disso, os participantes só poderão utilizar um tipo de proteína animal e os ingredientes disponíveis só serão revelados no dia do concurso. A dupla vencedora ganhará um prêmio de R$2.000 e o segundo lugar recebe um prêmio de R$1.500. Os participantes, em ambas as posições, receberão também um certificado de participação.

Leia mais sobre Gastronomia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.