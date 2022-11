Salvador recebe evento voltado para o mercado agropecuário

Foto: Reprodução/ e-Agro

Salvador recebe a 4ª edição da feira e-Agro, evento voltado para o mercado agropecuário brasileiro. A programação começa a partir da quinta-feira (3) e continua até o próximo sábado (5). Os encontros acontecem no Centro de Convenções, das 13h às 22h, e podem ser acessados mediante inscrições on-line.

A programação prevê palestras sobre diferentes temas ligados ao setor, como implantação de hortas urbanas e sustentabilidade no agronegócio. Os inscritos terão acesso a mais de 10 espaços interativos de diferentes segmentos do setor.

Além disso, os participantes poderão desfrutas de shows que acontecem no palco externo do evento. Entre as atrações, estão as bandas Flore Serena e Marana, bem como o artista Chico Gomes. A programação completa do evento pode ser acessada através do site da iniciativa.

