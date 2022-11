Salvador recebe Feira de Franquias

Foto: Divulgação

Nos últimos anos, muitas pessoas enxergaram no empreendedorismo uma maneira de garantir uma renda. E uma maneira de se tornar dono de algo é se tornando franqueado de uma empresa já conhecida no mercado. Para quem tem esse objetivo, a Feira da Franquia, que acontece de 17 a 19 de novembro, no G1 do Shopping Bela Vista, pode ser o ponta pé inicial.

O evento vai reunir franquias diversas do Brasil inteiro, inclusive nordestinas e baianas, como também promover palestras sobre empreendedorismo com especialistas de todo o país.

De acordo com o organizador da Feira, Arvid Auras, o público terá acesso a mais de 100 franquias dos mais variados nichos, como alimentação, sorveteria, cosméticos e perfumaria, saúde, estética, construção civil, educação, odontologia, dentre outros. “Essa é a melhor opção para quem quer investir e empreender, seja com um capital de R$ 10 mil ou cerca de R$ 1 milhão. São formatos distintos para todos os bolsos e gostos”, explica.

Arvid ainda desta que a Feira oferece a oportunidade do público fazer networking e falar de negócios diretamente com o diretor de expansão das franquias desejadas. Ou seja, é o momento perfeito para conversar e tirar dúvidas com as pessoas”

Foto: Divulgação

Salvador, cidade estratégica

Segundo Auras, a escolha pela capital baiana foi estratégica, tendo em vista o forte potencial econômico. “Salvador é uma das principais referências comerciais do Nordeste e do Brasil. Além do turismo, tem um cenário de indústria e comércio muito grande. Está repleta de estabelecimentos comerciais fantásticos entre shopping centers e centros comerciais, fora a força do comércio de rua. Para as franquias que buscam se estabelecer no Nordeste, a Bahia pode ser a porta de entrada com maior possibilidade de sucesso”, disse.

Se a capital baiana é estratégica para a Feira, também é para franquiados. Para a Tintas MC, com lojas espelhadas em 25 estados do Brasil, a Feira da Franquia ajudará a alcançar a meta de novas 100 franquias na Bahia nos próximos cinco anos. Atualmente, a marca tem lojas em Vitória da Conquista e Santa Maria da Vitória.

“Não temos loja em Salvador ainda, mas já temos alguns candidatos que já temos conversas avançadas. Essa feira é muito importante para nós. A gente faz um trabalho muito ativo de candidato de franquia. Então até a feira, a gente já tem agendadas algumas reuniões, tanto em Salvador, quanto para cidades com duas horas de distância”, explica Ana Centrone, gerente de expansão da marca.

Segundo Ana, o setor de tintas e reformas passou por aquecimento nos últimos dois danos, o que atraiu investidores e, consequentemente, franquiados. “Todo mundo ficou em casa no período da pandemia, então acabou cuidando mais do interior da casa, da decoração, do mobiliário e da parte da pintura”, pontuou.

Sobre a Feira

Para conferir o evento e assistir as palestras, o investimento do primeiro lote é de R$ 30, que dá acesso aos três dias. O passaporte pode ser adquirido na plataforma virtual Sympla. Há ainda meia entrada para estudantes, idosos (60 anos ou mais) e professores, mediante apresentação de documento de comprovação.

Serviço:

O que: Feira da Franquia

Onde: Piso G1 do Shopping Bela Vista, acesso ao lado do SAC

Quando: 17 a 19/11, das 14h às 20h

Ingressos: Sympla

Site: Feira da Franquia

