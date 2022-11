Salvador recebe show em homenagem a Raul Seixas

Foto: Genilson Coutinho

Neste fim de semana Salvador recebe o projeto “Estação Rubi”, evento musical em homenagem aos 33 anos da morte de Raul Seixas. Idealizado e protagonizado pelo cantor soteropolitano Marcos Clement, o evento acontece no Wish Hotel da Bahia, no Campo Grande, na sexta-feira (11) e no sábado (12), a partir das 20h30.

Chamado de “Marcos Clement canta Raul Seixas – Músicas e História do Maluco Beleza”, o show terá um formato intimista. No repertório, estarão os maiores clássicos de Raul, como “Gita”, “Maluco Beleza” e “Ouro de tolo”.

Um dos maiores ícones do rock brasileiro, Raul Seixas nasceu em Salvador, em 1945, e morreu aos 44 anos, em São Paulo, no ano de 1989. As músicas de Raul ultrapassaram gerações e sua forma de pensar e ver o mundo resistem até dias atuais.

Os interessados em assistir a homenagem ao músico, podem comprar ingressos, no valor de R$100, via WhatsApp. Para isso, a pessoa deve mandar mensagem para os números (71) 9922-4545 e 9692-4546. Além disso, a compra pode ser feita presencialmente, de segunda a sexta, entre 14h e 20h30, na bilheteria.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.