Salvador Shopping e Salvador Norte revelam decoração de Natal

Foto: Divulgação

O Salvador Shopping e Salvador Norte apresentam, entre os dias 8 e 9 de novembro, as decorações de Natal 2022. O tema escolhido foi a magia do ‘Toy Story’. O filme da Disney conta a história de união e amizade de brinquedos que ganham vida.

Numa ação inédita, os shoppings propõem que crianças e adultos realizem um circuito, conhecendo as duas decorações, em uma imersão completa na fantasia de Andy, Woody, Buzz Lightyear, Aliens e amigos.

A chegada do Papai Noel acontecerá no dia 08, no Salvador Shopping e, no dia 09, no Salvador Norte, data em que o centro de compras completa 12 anos.

O encantamento do Natal estará presente ainda em todos os pisos dos centros de compras, com interatividade e entretenimento para toda família.

