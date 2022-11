Salvador tem desabamentos e alagamentos após chuva

Foto: Alan Oliveira/iBahia

Salvador registrou 13 ocorrências provocadas pela chuva que atingiu a cidade entre a noite de sexta-feira (18) e as 11h deste sábado (19), segundo divulgou o boletim da Defesa Civil (Codesal). Os bairros mais afetados foram Tancredo Neves e Cabula, mas também foram registrados casos em Pau da Lima, Liberdade, Valéria e na região do subúrbio ferroviário.

De acordo com o levantamento, foram 4 avaliações de imóveis alagados, 2 desabamentos de muro, 1 ameaça de deslizamento, 1 ameaça de desabamento, 1 ameaça de queda de árvore, 1 desabamento parcial, 1 deslizamento de terra, 1 infiltração e 1 orientação técnica. Não houve registro de feridos em nenhum dos casos.

Ainda conforme a Codesal, os bairros com maiores registros de chuva nas últimas 12h foram Tancredo Neves (53,8 mm), Rio Vermelho (51 mm), Doron (46,6 mm), Jardim Nova Esperança (46,6 mm) e Novo Horizonte (45,2). A previsão é de que o tempo continue fechado na cidade ao longo do fim de semana.

Segundo o órgão, as chuvas foram causadas pela combinação de dois fenômenos meteorológicos comuns para a região: a frente fria, que está posicionado ao sul da região metropolitana, e o aquecimento das águas do Oceano Atlântico, que intensificaram os ventos úmidos para a costa litorânea.

Neste sábado, o céu deve ficar nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia. Já no domingo (20), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia. Há risco para deslizamentos de terra devido aos acumulados de chuvas dos últimos dias. As temperaturas deverão variar entre 23°C (mínima) e 27°C (máxima).

Para segunda-feira (21), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas, principalmente na madrugada e no início da manhã.

A Codesal mantém plantão de 24h todos os dias da semana, atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199. As ocorrências podem ser acompanhadas em tempo real no site do órgão.

